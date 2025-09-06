PODCAST CANLI YAYIN

Kapadokya'da kaçak yapıya geçit yok! Bölgenin tarihi dokusu korunuyor

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin doğal yapısının korunması amacıyla izinsiz yapılara göz açtırmıyor. Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde, peribacalarının yanında izinsiz şekilde inşa edilen otel ve restoran yıkıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını koruyarak geliştiren, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket eden Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar 1432 kaçak yapı yıkılırken, son olarak Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının tespit çalışmaları kapsamında toplam 920 m² alan üzerinde kurulu bulunan otel ve restoranın izinsiz inşa edildiği ve peribacalarına zarar verdiği belirlendi. Alanın I. Derece Doğal Sit statüsünde olması nedeniyle gerekli uyarıların yapılmasının ardından kaçak bina Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır.

"BÖLGENİN ÖZGÜN DOKUSUNA ZARAR VEREN HİÇBİR YAPIYA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya'da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeten çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

