İstanbul iş insanına ait yat denize indirildikten 15 dakika sonra battı

İstanbul'da yaşayan bir iş insanına ait olan D.T isimli yat, Zonguldak'taki Karadeniz Ereğlisi'ndeki tersanede tamamlandı. Dün büyük heyecanla denize bırakıldı. Ancak denize indirilmesinden yalnızca 15 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. Tersane çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yat içinde bulunan 4 mürettebat karaya çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.