CHP istifa depremleri ile beşik gibi sallanıyor

CHP Yenipazar ilçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetim kurulu üyeleri İrfan Gemicioğlu, Akın Tosun, Hüseyin Çelik, Serdar Gümüş, Ulaş Aksoy, Hüsamettin Evci ve Yıldız Ercim, görevlerinden istifa etti. Beş dönemdir partide görev yaptığını hatırlatan Duransoy, "Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, bize 'Başkan, sen çok darbe aldın, çok yoruldun, seni görevden alalım' dedi. Biz ise görevimizi kongre takvimine kadar sürdürmek istediğimizi belirttik. Ancak Bülbül, bu kez genel merkezin adını kullanarak karşımıza aday çıkardı" ifadelerini kullandı.



CHP'de istifa (Takvim.com.tr)

Duransoy, konuyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştüklerini de aktararak, "Sayın Aytekin, genel merkezin böyle bir tasarrufu olmadığını bize söyledi. Fakat il başkanlığındaki görüşmede bu sürecin genel merkezin isteği olduğu bildirildi. Bu açıkça bir baskıdır" dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte görevlerini bıraktıklarını açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, dik duruşumuzun bir gereği olarak istifa ettik" diye konuştu.