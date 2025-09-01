PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan barış ve adalet vurgusu! 15 günde 4 ayrı gazeteye köşe yazdı

Başkan Erdoğan, Şanghay Zirvesi için gittiği Çin’den dünyaya seslendi. Barış ve adalet için Türkiye’nin büyük çaba gösterdiğini söyledi. “Hedef tam bağımsız ve egemen Filistin” dedi.

Erdoğan, diplomasi atağını, gazete manşetlerine de taşıdı. Son 15 günde El Cezire, El Pais ile Japon Nikkei Shimbun ve son olarak da Çin gazetesi People's Daily'de makale yazdı.

Dünya kamuoyuna Gazze'deki vahşeti, Ukrayna'daki savaşı, Suriye'deki gelişmeleri anlattı. Ankara'nın attığı adımların yeni ufuklar açtığını vurguladı. Dünyaya birlik çağrısı yaptı.

Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinde ise "Kuşak yol projesi" masaya yatırıldı. Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmesi, Gazze'deki insani dram ve Suriye konuları ele alındı.

DÜNYA BASINININ YORUMU: ERDOĞAN'IN MEYDAN OKUMASI
Başkan Erdoğan'ın Çin ziyaretini, dünya basını yakın takibe aldı. Gazeteler bu ziyareti, "Başkan Erdoğan'ın meydan okuması" olarak manşetlere taşıdı.

ŞANGAY'DA MUHTEŞEM KARŞILAMA
Başkan Erdoğan, Tianjin Binhai Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

