PODCAST CANLI YAYIN

Spor dünyası yıkıldı! İki sporcu kaza sonucu hayatını kaybetti

Türk spor dünyası, motosiklet kazalarında yaşamını yitiren Cem Denli ve Metin Ekici'nin acı kaybıyla yasa boğuldu. İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Denli ve profesyonel sporcu Ekici, tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Spor dünyası yıkıldı! İki sporcu kaza sonucu hayatını kaybetti

Türk spor camiası peş peşe gelen acı haberle sarsıldı. İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli (34), 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Türkiye Hentbol Federasyonu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sporcunun vefat ettiğini duyurdu. Bir başka kazada ise profesyonel sporcu Metin Ekici, İstanbul Bağcılar'da seyir halinde giderken motosikletle çarpıştı. Yola savrularak ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı! Kadına şiddete sıfır tolerans!
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aslantepe bayram yeri! Galatasaray - Rizespor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump'ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı