Spor dünyası yıkıldı! İki sporcu kaza sonucu hayatını kaybetti

Türk spor camiası peş peşe gelen acı haberle sarsıldı. İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli (34), 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Türkiye Hentbol Federasyonu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sporcunun vefat ettiğini duyurdu. Bir başka kazada ise profesyonel sporcu Metin Ekici, İstanbul Bağcılar'da seyir halinde giderken motosikletle çarpıştı. Yola savrularak ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.