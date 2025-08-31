PODCAST CANLI YAYIN

İşten çıkardı! Öldürdü | Cesedini ateşe verdi

Emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan, çalıştığı iş yeri müdürü Yaşar Can Kahya tarafından katledildi. Zanlının ifadesi tüyler ürpetti: Cesedini ateşe verdim. Ancak dondurmalar cesedin yanmasını önlemiş.

Giriş Tarihi:
İşten çıkardı! Öldürdü | Cesedini ateşe verdi

Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın cansız bedeni Niğde'de bir derin dondurucunun içerisinde bulundu. Atılgan'ı öldürdüğü belirlenen katil zanlısı Yaşar Can Kahya gözaltına alındı. Tutuklanan zanlının ifadesi ise tüyler ürpertti.

'İŞTEN ÇIKARMIŞ'
Zanlıya göre olay şöyle gelişti: Dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya, 18 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ı işten çıkardı. 2 gün sonra da Tekin Atılgan, konuşmak için çıkarıldığı iş yerine gitti. İkili işten çıkarma konusunda tartıştı. Kahya, çıkan kavgada tabancayla Atılgan'ı öldürdü. Cesedini dondurma dolabına yerleştirerek üzerine dondurma doldurdu. Ertesi gün elemanlarına dondurma dolabını araca yükletti. Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına dondurma dolabını atıp, ateşe verdi. Atılgan'ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği de tespit edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı! Kadına şiddete sıfır tolerans!
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aslantepe bayram yeri! Galatasaray - Rizespor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump'ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı