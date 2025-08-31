İşten çıkardı! Öldürdü | Cesedini ateşe verdi

Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın cansız bedeni Niğde'de bir derin dondurucunun içerisinde bulundu. Atılgan'ı öldürdüğü belirlenen katil zanlısı Yaşar Can Kahya gözaltına alındı. Tutuklanan zanlının ifadesi ise tüyler ürpertti.



'İŞTEN ÇIKARMIŞ'

Zanlıya göre olay şöyle gelişti: Dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya, 18 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ı işten çıkardı. 2 gün sonra da Tekin Atılgan, konuşmak için çıkarıldığı iş yerine gitti. İkili işten çıkarma konusunda tartıştı. Kahya, çıkan kavgada tabancayla Atılgan'ı öldürdü. Cesedini dondurma dolabına yerleştirerek üzerine dondurma doldurdu. Ertesi gün elemanlarına dondurma dolabını araca yükletti. Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına dondurma dolabını atıp, ateşe verdi. Atılgan'ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği de tespit edildi.