PODCAST CANLI YAYIN

İZSU duyurdu: İzmir'de 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir’de altyapı arızası nedeniyle bir süre su kesintisi yaşanacak.Menemen Yahşelli Mahallesi’nden beslenen isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle sekiz ilçede su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), vatandaşları kesintiye karşı bilgilendirdi ve gerekli önlemleri almaları yönünde uyardı. İşte ilçe ilçe detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İZSU duyurdu: İzmir'de 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi yapılacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

AAAA

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

AAAA

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

İstanbulda su krizi yaklaşıyor! Barajlar bir haftada %45ten %42ye gerilediİstanbulda su krizi yaklaşıyor! Barajlar bir haftada %45ten %42ye geriledi
İstanbul'da su krizi yaklaşıyor! Barajlar bir haftada %45'ten %42'ye geriledi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Koza Altın
Galatasaray - Rizespor | CANLI
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump'ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir