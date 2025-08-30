30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI: 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ve Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar…

Ankara ve İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle şehirde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki 30 Ağustos tarihinde hangi yollar açık olacak? İşte alternatif güzergahlar…
İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" nedeniyle 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İSTANBUL KAPALI YOLLAR VE GİRİŞLER:
🚧 Kapanan Yollar
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatıldı.
- D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri.
- Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
- Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişleri.
- Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
- Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
- Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
- Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
- Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray) Vatan Caddesi girişleri.
- Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişleri.
- Hal Yolu Güney'den gelen tüm Vatan Caddesi girişleri.
- Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılım.