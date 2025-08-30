PODCAST CANLI YAYIN

30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI: 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ve Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar…

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İstanbul ve Ankara’da kutlanırken, şehir içi trafik düzenlemeleri de gündemde. Bu kapsamda bazı ana arterler ve caddeler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Peki 30 Ağustos Cumartesi günü hangi yollar kapalı? İşte Zafer Bayramı’nda İstanbul ve Ankara’da kapalı olacak yollar ve alternatif rotalar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI: 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ve Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar…

Ankara ve İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle şehirde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki 30 Ağustos tarihinde hangi yollar açık olacak? İşte alternatif güzergahlar…

AAAA

İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" nedeniyle 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

AAAA

İSTANBUL KAPALI YOLLAR VE GİRİŞLER:

🚧 Kapanan Yollar

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatıldı.
  • D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri.
  • Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
  • Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişleri.
  • Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
  • Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
  • Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
  • Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
  • Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray) Vatan Caddesi girişleri.
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişleri.
  • Hal Yolu Güney'den gelen tüm Vatan Caddesi girişleri.
  • Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.
  • Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
  • Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
  • Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılım.

AAAA

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

AAAA

ANKARA'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren şehirde bazı cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılacak. Trafik düzenlemeleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ve Sporpark Sokak araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesini önerdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Koza Altın
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümünde yeni detay | "Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir"
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk