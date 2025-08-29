Sahte belgelerle mal varlıklarını üstüne geçirmişti! Rüşvetçi avukata 15 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Adliyesi'nde 2.5 yıl önce yaşanan skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İş insanı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira ve taşınmaz kaldı. Sönmez'in vefatından iki yıl sonra kızı Burcu Sönmez, özel bir bankadan hesaplarına haciz konulduğunu öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Ancak daha sonra 1.5 milyon dolarlık senetteki imzanın babasına ait olmadığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında 2010'da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kapanan dosyaya, sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığı tespit edildi.