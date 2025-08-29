PODCAST CANLI YAYIN

Sahte belgelerle mal varlıklarını üstüne geçirmişti! Rüşvetçi avukata 15 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Adliye’sinde 2.5 yıl önce yaşanan rüşvetçi avukat skandalı kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Skandalda avukatın, mübaşirlere rüşvet vererek dosyaların içeriğiyle oynadığı ortaya çıkmıştı. Mahkeme, sanık avukat Aydın M.’ye “rüşvet verme” de dahil olmak üzere birçok suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Giriş Tarihi:
Sahte belgelerle mal varlıklarını üstüne geçirmişti! Rüşvetçi avukata 15 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Adliyesi'nde 2.5 yıl önce yaşanan skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İş insanı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira ve taşınmaz kaldı. Sönmez'in vefatından iki yıl sonra kızı Burcu Sönmez, özel bir bankadan hesaplarına haciz konulduğunu öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Ancak daha sonra 1.5 milyon dolarlık senetteki imzanın babasına ait olmadığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında 2010'da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kapanan dosyaya, sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığı tespit edildi.



KİRLİ İŞLER ORTAYA SAÇILMIŞTI

İstanbul Adliyesi'nde görevli mübaşir Ali K.'nin, yan mahkemedeki bir dosyayı alıp Şişli'deki bir AVM'de 1000 lira karşılığında Hasan Ş.'ye verdiği ortaya çıktı. 8 şüphelinin, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Mahkeme, sanık avukat Aydın M.'ye "rüşvet verme" de dahil olmak üzere birçok suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Aydın M.'nin Emirgan'da bir köşkte tek başına yaşayan Emine Şükran A.'nın güvenini kazanarak sahte evraklarla mal varlığını da üzerine geçirdiği ifşa olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Koza Altın
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk