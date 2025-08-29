İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırım hakkındaki tezkere TBMM'de kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım, zulüm ile kıtlık politikaları ile bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanmıştı. Toplantı sonrası ortak bildiride şu ifadeler yer aldı: İsrail'in kıtlığı silah olarak kullanması soykırım suçudur.

