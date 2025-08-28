PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler mesajı: Yürekli dava kadını

Başkan Erdoğan, fikirleri ve duruşuyla bir nesle öncülük eden Yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, "Yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi ahirete irtihalinin 6’ncı yılında rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fikirleri ve duruşuyla bir nesle öncülük eden Yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan ve Şule Yüksel Şenler (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve Şule Yüksel Şenler (Takvim.com.tr Arşiv)

"YÜREKLİ DAVA KADINI"
Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun…"

Fikirleri ve duruşuyla bir nesle öncülük eden yazar: Şule Yüksel Şenler (İnfografik AA)Fikirleri ve duruşuyla bir nesle öncülük eden yazar: Şule Yüksel Şenler (İnfografik AA)

Emine Erdoğan’dan Gazeteci Şule Yüksel Şenler’e vefatının 6’ncı yılında anma mesajıEmine Erdoğan’dan Gazeteci Şule Yüksel Şenler’e vefatının 6’ncı yılında anma mesajı
