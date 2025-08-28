Emine Erdoğan , NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum." cümlelerine yer verdi.

Şule Yüksel Şenler (AA)

DİNDARLARA ÖZGÜVEN VERDİ

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler hakkında, 2020 yılında Lacivert Dergisi'ne bir röportaj veren Emine Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "O, dindarlara özgüven verdi. Bugün kazanılmış kimi özgürlükler, bu özgüvenin toprak tutup fidana ve sonra kocaman bir or mana dönmesiyle olmuştur. Bir kadın olarak sergilediği duruş, kadın tarihinin ilklerindendir."

BİR PAYLAŞIM DA BURHANETTİN DURAN'DAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, fikirleriyle nesillere yön veren, kalemiyle iz bırakan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatının 6. yıl dönümü. Sayın Şule Yüksel Şenler, inancını, kimliğini ve değerlerini muhafaza etmek isteyenler için adeta bir öncü, bir yol gösterici oldu. Kalemiyle, mücadelesiyle ve cesaretiyle sadece kendi dönemine değil, geleceğe de ışık tuttu. Rahmetle ve duayla yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.