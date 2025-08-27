PODCAST CANLI YAYIN

Makam odasında bazı belgelere el konulmuştu: Tutuklanan CHP'li İnan Güney'e yeni soruşturma!

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli bazı ihalelere ilişkin bilgiler içeren belgelere el konulduğu öğrenildi.

İncelenen evrakın bu soruşturma dosyasıyla irtibatlı olmadığı anlaşılırken, söz konusu belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

