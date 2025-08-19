Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"

Beyoğlu Belediyesi (AA)



BELTAŞ ÇELİŞKİSİ ZİYARET YALANI

Güney, Kasım 2023'te BELTAŞ'taki görevinden ayrıldığını ve 2024 yılında Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan ihalelerde hiçbir yetkisinin bulunmadığını söylüyor. Aynı ifadede, 2024 sonunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın odasında yapılan görüşmeye katıldığını ve burada konuşulan ihaleye dair detay verdiğini anlatıyor.



Abacı'nın "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu." şeklinde beyanlarının hem Abacı'nın hem şüpheliler Mustafa Mutlu ve Murat Kapki'nin ifadelerinde yer aldığını belirten Güney, ifadesinde şunları söyledi: "Böylece görülmektedir ki bu şahsılar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. Bu şahsın ifadesinde bahsettiği gibi ihaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Abacı ve Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Abacı ve Mutlu, Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilmesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Akpolat ise en yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir diyerek bu teklifi kabul etmedi. Adı geçen ihaleyle ilgili bulunduğum tek ortam bu olaydır. Belediyeden kovmuş olduğum bir şahısla ihale şartnamesi görüştüğüm iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır." AZİZ İHSAN AKTAŞ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Güney, ifadesinin bir bölümünde Aziz İhsan Aktaş tarafından tehdit edildiği iddia etti. İfadenin o kısmında, "Bu şahsı (Mustafa Mutlu) belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu." diyen Güney, ifadesinin devamında ise Aziz İhsan Aktaş ile sadece Alican Abacı'nın odasında karşılaştığını ve Aktaş'ın kendisine araç desteği teklifinde bulunduğunu iddia etti. MENFAAT DEĞİL KAMUSAL HİZMET

Açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğu iddiasını reddeden Güney, Beyoğlu Belediyesi başkanlığı döneminde himayelerinde bulunan reklam mecraları ile ilgili herhangi bir kiralama işlemi yapılmadığını söyledi. Bu mecraların "kamusal hizmet" için kullanıldığını iddia eden Güney, "Alican Abacı-Mustafa Mutlu-Murat Kapki" isimlerinin ihaleye girmesi için kendisine baskı yaptıklarını ve bu nedenle husumet geliştirdiklerini iddia etti.

Aziz İhsan Aktaş (AA) Sorgusunda Güney, Murat Kapki'nin ifadeleriyle ilgiliyse şu beyanda bulundu: "Ahlaksız ve iftiracı Kapki'yi benimle Abacı tanıştırmıştır ve kendisine iş vermem yönünde Abacı bana söylemlerde bulunmuştur. Ben de bu teklifi kabul etmediğimden dolayı Kapki isimli şahıs benim hakkımda iftira ve yalan beyanlarda bulunmuştur. Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayriresmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi." İnan Güney'e, Mustafa Mutlu'nun (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) ifadesinin sorulması üzerine Güney, Mutlu'nun iddialarının iftira olduğunu söyledi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında şüpheli olan Serkan Öztürk'ün ifadelerine yönelik ise Güney, Öztürk'e iş alması yönünde referans olduğu ve usulsüz iş verdiği iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. "KENDİSİNİN BENİM KASAM OLDUĞU İDDİASI TAMAMEN FARAZİ VE İFTİRADIR"

Güney, Öztürk'ün BELTAŞ'tan aldığı reklam hacminin çok düşük olduğunu belirterek,"İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayriresmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır. Bunun en önemli kanıtı Serkan Öztürk'ün Beyoğlu Belediye başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesinden herhangi bir iş almamasıdır. Zaten Serkan Öztürk de şahsıma herhangi bir menfaat temin etmediğini açıkça belirtmiştir." dedi. Serkan Öztürk'e sorulan İlbak Grubu tarafından eşine araba alındığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Güney, eşinin arabasını kendilerine ait 2 arabayı satıp üstüne bankadan kredi çekerek aldıklarını ifade etti. Güney ifadesinin devamında şunları söyledi: "Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile reklam panolarından kira bedeli tahsil etmeme serbestisi belediyelere ve iştiraklerine tanınmıştı. Bu dönemde bile ben İlbak Grubu'ndan kira bedellerini eksiksiz tahsil ettim. Bu firmayla aramda bir gayriresmi menfaat ilişkisi bulunmuş olsa en başta bu kira bedellerini tahsil etmezdim. İlbaklar ile alakalı yaptığım 2022 yılındaki sözleşmede kamu menfaatini en üst düzeyde düşünerek reklam alanının en önemli kalemlerinden olan reklam panolarının mülkiyetini benden önceki dönemlerde İlbaklara aitken benim sözleşmem neticesinde mülkiyeti BELTAŞ A.Ş.'ye ait hale getirilmiştir. Bu adım ile BELTAŞ'a çok büyük kazanım sağlanmıştır." Yaptığı tüm kamu görevlerinde harcadığı her kuruşun, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu bilinciyle hareket ettiğini aktaran Güney, BELTAŞ'taki görevinde olduğu gibi başladığı Beyoğlu Belediye başkanlığı görevinde de belediye masrafı olmaması adına makam aracını gönderip, yakıt ve masraflarını kendisinin karşıladığı şahsi aracını kullandığını kaydetti. İFADEYE TAKVİM.COM.TR ULAŞTI

İnan Güney'in verdiği ifadedinin tamamına Takvim.com.tr ulaştı.



İşte Güney'in ifadesi:



Ben emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Gerek emniyette gerekse şu an savcılığınızda bana sormuş olduğunuz şahısların hakkımdaki beyanlarının tamamı iftira niteliğindedir. Aleyhime beyanda bulunan şahısları Alican Abacı yönlendirerek aleyhimde ifade vermelerini sağlamıştır. Şöyle ki Beyoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana yönlendirerek hukuki danışman olarak yönlendirdi. Ben de kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir kaydı ve görev bulunmamaktaydı. Bu şahıs 2 ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde bu şekilde çalıştı. Bu dönemde Mustafa Mutlu bana sürekli Aziz İhsan Aktaş'a iş vermem yönünde ısrar ediyordu. Ben de Mustafa Mutlu'ya her seferinde görevini yapmasını, kendisine buraya hukuki danışmanlık yapmaya mı geldin yoksa Aziz İhsan Aktaş'a iş bağlamaya mı geldin şeklinde söylemde bulundum. Kendini ilgilendirmeyen konularla ilgili bana ısrar etmemesi gerektiğini defaatle söyledim ve iki ayın sonunda Beyoğlu Belediyesi'nde bulunan odasının kapısını çilingir marifetiyle açtırarak eşyalarını toplattım ve şahsı belediyeden gönderttim. Bu şahsı belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu. Yine aleyhimde beyanda bulunan Murat Kapki isimli şahıs da Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ'ta görev yaparken Alican Abacı tarafından benimle tanıştırıldı. Alican Abacı, Murat Kapki isimli şahsa reklam işlerini vermem yönünde telkinde bulundu. Ben de bu teklifi reddedince Murat Kapki isimli şahıs da yine bana husumet duymuştur. Aleyhime beyanda bulunan Durmuş Yıldırım isimli şahıs da bana belediye başkanlığım döneminde Alican Abacı tarafından yönlendirilmiştir. Bu şahıs da Alican Abacı'nın bir tanıdığı olmasından dolayı bana husumet beslemiştir. Bu şahıs sonradan öğrendiğim kadarıyla Türk Hava Yolları'ndan ve önce ortağı olduğunu söylediği, sonra çalışan olduğunu öğrendiğim acenteden atılmış şizofren kişiliğe sahip biridir. Özetlemek gerekirse aleyhimde beyanda bulunan şahıslar bana husumet beslediklerinden dolayı bu şekilde beyanlarda bulunmuşlardır.

Murat Kapki (Takvim.com.tr)



ADEM TUNCAY İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU

Konu hakkında emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Bahsi geçen panoların çift taraflı kullandırılması hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Bu reklam mecralarının kullanılmasında herhangi bir kişiye veya şirkete menfaat sağlamadım. ALİCAN ABACI İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU

Bu şahsın ifadesinde geçen "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu" şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahsılar aynı yönde ve ayı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Alican Abacı isimli şahsın ifadesi ile alakalı olarak emniyette vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. Bahsi geçtiği gibi adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Ben Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. Bu şahsın ifadesinde bahsettiği gibi ihaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Alican Abacı ve Mustafa Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Alican Abacı ve Mustafa Mutlu, Rıza Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilemesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Rıza Akpolat ise en yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir diyerek bu teklifi kabul etmedi. Adı geçen ihaleyle ilgili bulunduğum tek ortam bu olaydır. Belediyeden kovmuş olduğum bir şahısla ihale şartnamesi görüştüğüm iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. İsmail Akkaya benim ablamın eşi olur. Kendisinin şirketi 25 yıllık bir şirkettir. Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesi'nden herhangi bir iş almamıştır. Yine BELTAŞ'taki görevimin son 3 yılında BELTAŞ'tan iş almamıştır. Sadece emniyetteki ifademde bahsetmiş olduğum gibi pandemi döneminde usulüne uygun olarak almış olduğu tek bir iş bulunmaktadır. Bu işin bedeli de incelendiğinde piyasa rayicinde olduğu görülecektir. ALPER ÇELİK İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU

İfadede geçtiği üzere ne Beyoğlu Belediyesi'nde ne de başka bir yerde hastane satışı ile alakalı herhangi bir toplantıya katılmadım. Bu konu ile ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Zaten BELTAŞ'tan istifa ettiğimden dolayı görev ve yetkim olan bir konu değildir. AZİZ İHSAN AKTAŞ İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU

Bu ifade ile ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. İfademde de belirtiğim üzere Alican Abacı'nın odasında karşılaşmış olduğum Aziz İhsan Aktaş bana araç desteği sağlamak istediğini söylediğinde kendisini İI SKM'ye yönlendirdim. Buradan benim çalışmalarıma hangi araçlar verildi, plakaları nedir bilmiyorum. Bu sürecin öncesinde ve sonrasında Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir resmi ya da gayrı resmi menfaat ilişkim olmamıştır. MURAT KAPKİ İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU

Bu ifadeyle ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. İfademin başında da belirttiğim üzere ahlaksız ve iftiracı Murat Kapki'yi benimle Alican Abacı tanıştırmıştır ve kendisine iş vermem yönünde Alican Abacı bana söylemlerde bulunmuştur. Ben de bu teklifi kabul etmediğimden dolayı Murat Kapki isimli şahıs benim hakkımda iftira ve yalan beyanlarda bulunmuştur. Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayrı resmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi.