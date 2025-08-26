PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da nerelerde su kesintisi var? İstanbul'da su kesintisi son dakika | İşte sorgulama ekranı

İstanbul'da yaşayanlara su kesintisi uyarısı geldi. 26 Ağustos Salı günü bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacak. İSKİ’nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında etkilenecek bölgeler ve saat aralıkları açıklandı. Peki İstanbul'da nerelerde su kesintisi var? Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ sorgulama ekranı...

26 Ağustos Salı günü, İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşanacak. Hangi bölgelerin etkileneceği ve kesinti saatleri İSKİ'nin resmi sorgulama ekranında paylaşılıyor. İşte merak edilen detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/

