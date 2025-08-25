Kuşadası'nda Bülent Tezcan imzası

PODCAST CANLI YAYIN

CHP milletvekili Bülent Tezcan’ın mimar küçük kızı Öykü Tezcan, büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ı ve iki yeğenini de Kuşadası Belediyesi’ne yerleştirdiği ortaya çıktı. Avukat eşi Süheyla Tezcana Ankara’da CHP’li Çankaya Belediyesi’nde 7 yıldır istisnai kadrodan özel kalem müdürü yani bankamatik memur...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 milyar liralık imar rantının arkasından çıkan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, belediyeleri kendi aile çiftliğine çevirdiği ortaya çıkmıştı. Mimar olan küçük kızı Öykü Tezcan, büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ı Kuşadası Belediyesi'nde işe yerleştiren Tezcan'ın iki yeğeninin daha Kuşadası'nda çalıştığı anlaşıldı. Ayrıca CHP'li vekilin, avukat eşi Süheyla Demirel Tezcan'ı da Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak işe yerleştirdiği ve Süheyla Demir Tezcan'ın 7 yıldır belediyenin önünden geçmediği halde bankamatik memuru olarak maaş aldığı öne sürüldü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, istifa ettiğini açıklamış, Kuşadası'nda 6 milyar liralık rantın perde arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bazı müteahhit ve mimarlar olduğu ortaya çıkmıştı.

İKİ YEĞENİ DE BELEDİYEDE
Tezcan'ın iki yeğenin daha Kuşadası Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıktı. Bülent Tezcan'ın öz yeğeni Gökhan Tezcan'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ofis personeli, Gökhan Tezcan'ın eşi Bahar Tezcan'ın ise Güvercin Masa'da puantaj sorumlusu olduğu bildirildi.

EŞİ 7 YILDIR UĞRAMIYOR
Tezcan'ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ı CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak 7 yıl önce işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Süheyla Demir Tezcan'ın devlet memuru olduktan sonra belediyenin önünden bile geçmediği, bankamatik memuru olarak 2018'den beri maaşını aldığı iddia edildi.

TOPUĞUNDAN VURULMUŞTU
Aydın'da ve Kuşadası'nda iş takipçiliği yaptığı öne sürülen Tezcan, Aydın'da 29 Ekim 2016 gecesi CHP il binasının üst katındaki restoranda yemek yerken ayağından vurulmuş, saldırgan Alparslan Sargın çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kuşadası Belediyesi Tezcan ailesinin özel şirketi görünümünde. Bülent Tezcan yakını kim varsa belediyeye doldurmuş

