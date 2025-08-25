Halit Yukay'ın cenazesi bulundu!

Yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan iş adamı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek İlçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü. Arama çalışmalarının 7'nci gününde insansız su altı robotu (ROV) ve sonar cihazıyla kazanın olduğu bölgede, deniz tabanında arama başlatıldı. Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.



'DURMADAN YOLUMA DEVAM ETTİM'

C.T., "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" demişti. Ancak gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerle Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan boya örnekleri eşleşmişti.





EN SON TATLITUĞ'LA GÖRÜŞTÜ

Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı.



ROV ÇIKARACAK

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için çalışmayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapıyor.



68 METRE DİPTE

Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.