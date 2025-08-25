Bina giderlerini sordular öldüresiye dövüldüler

İstanbul Kağıthane'de yaşayan İbrahim ve eşi Zamire Yılmaz, Yalova'daki yazlıklarına gitti. Apartman yöneticisinin sürekli aidatı bahane ederek fahiş ücretler istediğini söyleyen Yılmaz ailesi, son yapılan toplantının ardından yöneticiye bina giderlerini sorunca dehşeti yaşadı. İddiaya göre İbrahim Yılmaz, toplantıdan dışarı çıkarılmasının ardından yöneticinin oğlu ve damadı tarafından demir sopalarla acımasızca dövüldü. Eşi Zamire Yılmaz'ın da başına sopalarla vuran şahıslar, aileyi hastanelik etti. Karakola gidip şikâyetçi olan aile, saldırganların gereken cezayı almasını istiyor.