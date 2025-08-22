PODCAST CANLI YAYIN

İpek Kıraç ve babası İnan Kıraç’tan aylar sonra barış pozu

2.6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’la barıştı. Fotoğraf yayınladı. DJ sevgilisi Sezer Uysal da bu kareye kalp emojisi bıraktı...

İpek Kıraç, Suna Kıraç ve eşi İnan Kıraç tarafından evlat edinildi. Annesinin babası Vehbi Koç olunca o artık Türkiye'nin en zengin isimlerinden biriydi.

Babası İnan Kıraç da zenginler listesinin ilk sıralarından inmedi. Annesi Suna Kıraç'ın vefatından sonra babası Emine Alangoya ile evlendi. Ancak İpek Kıraç bu evliliğe itiraz etti. Evliliğin iptali için yargıya gitti. Mahkeme, demans teşhisi konulan İnan Kıraç'ın evlenme ehliyetinin bulunmadığına hükmederek evliliğin iptaline karar verdi. Bu sancılı süreçten aylar sonra baba kız barışıp mutluluk pozu verdi.

İpek Kıraç babasını hastane odasında ziyaret etti. Fotoğraf çektirdi. O anları sosyal medyadan paylaşıp "Seni çok seviyorum, çok özledim baba. Evet aramıza fena girmişler." dedi. İşte bu fotoğrafın altına sayısız yorum geldi.

En dikkat çekeni ise DJ sevgilisi Sezer Uysal'a aitti. Uysal, milyarder sevgilisinin fotoğrafının altına kalp emojisi bıraktı. Çiftin yakın zamanda evleneceği vurgulandı.

