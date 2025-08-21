Zonguldak'ta 300 kişiyi dolandıran çift Burdur'da yakalandı

Zonguldak'ta aralarında sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların olduğu 300 kişiyi lüks otellerde indirimli tatil vaadiyle dolandıran Özlem K. ve eşi İ.K. Burdur'da yakalandı. Çiftin, piyasa değeri 200 bin lira olan Antalya'daki lüks otellerden 50 bin liraya tatil sattığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Kendisini Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı olarak tanıtan Özlem K. ve eşi İ.K. Burdur'da yakalandı. Dolandırıcı çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN