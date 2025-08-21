PODCAST CANLI YAYIN

Zonguldak'ta 300 kişiyi dolandıran çift Burdur'da yakalandı

Sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafları lüks otellerde indirimli tatil vaadiyle dolandıran Özlem K. ile eşi İ.K., Burdur'da yakalandı. Piyasa değeri 200 bin liralık tatili 50 bin liraya sattıkları tespit edilen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta aralarında sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların olduğu 300 kişiyi lüks otellerde indirimli tatil vaadiyle dolandıran Özlem K. ve eşi İ.K. Burdur'da yakalandı. Çiftin, piyasa değeri 200 bin lira olan Antalya'daki lüks otellerden 50 bin liraya tatil sattığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Kendisini Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı olarak tanıtan Özlem K. ve eşi İ.K. Burdur'da yakalandı. Dolandırıcı çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

