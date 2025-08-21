PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü Yahudi siyaset bilimci Norman Finkelstein: ''İsrail ordusunun her üyesi soykırıma ortaktır''

Terörist devlet İsrail hakkında son çarpıcı açıklama Amerikalı Yahudi Norman Finkelstein’dan geldi: İsrail ordusunun her üyesi Gazze’deki soykırıma ortaktır. İsrailliler, dünyanın her yerinden kovuluyor.

Ünlü Yahudi siyaset bilimci Norman Finkelstein: ''İsrail ordusunun her üyesi soykırıma ortaktır''

Terörist devlet İsrail'i savunmak artık Yahudiler için bile zor. Bunlara son örnek ABD'den geldi. Ünlü Yahudi siyaset bilimci Norman Finkelstein, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının dünya genelinde büyük bir öfke ve nefret dalgasına neden olduğunu söyledi.

Finkelstein, "İsrail ordusunun her üyesi soykırıma ortaktır. İsrail bu eylemleri nefsi müdafaa diye savunuyor. Ancak uluslararası hukukta bu iddiaların karşılığı yok. Özellikle sivillere yönelik saldırıların Cenevre Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla açıkça yasaklandığı bilinen bir gerçek. İsrail, Gazze'de savaş suçu işliyor." dedi.

Finkelstein'ın açıklamaları, İsrail'de büyük tepkiyle karşılansa da birçok ülkede büyük destek buldu.

