Türkiye'den liman başkanlıklarına İsrail talimatı: Yabancı gemiler Tel Aviv ile bağlantılı olmadığını belgeleyecek

Türkiye’de liman başkanlıkları, İsrail’e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

Türkiye'de liman başkanlıkları, İsrail'e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail'e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

YABANCI GEMİLERDEN BELGE İSTENECEK
İki denizcilik kaynağı, acentelerden talep edilecek belgede, geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını açıkladı.

TÜRKİYE YABANCI GEMİLERDEN BELGE İSTEYECEK
Kaynaklar, Türkiye'den İsrail'e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, bu uygulamanın özellikle İsrail'e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı.

Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.

