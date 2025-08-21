Türkiye'den liman başkanlıklarına İsrail talimatı: Yabancı gemiler Tel Aviv ile bağlantılı olmadığını belgeleyecek

Türkiye'de liman başkanlıkları, İsrail'e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail'e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.