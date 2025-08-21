Antalya'da feci kaza: Memur Müge Perdahlı hayatını kaybetti

Korkunç kaza, dün saat 08.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi. Bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı (34), bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bilgilendirme tabelasına ardından ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Perdahlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Müge Perdahlı'nın Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde memur olarak görev yaptığı, tayini çıktığı için arkadaşından aldığı emanet araba ile Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görüşmeye gittiği öğrenildi. Kaza haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.