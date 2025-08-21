PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da feci kaza: Memur Müge Perdahlı hayatını kaybetti

Antalya’da yol kenarındaki levha ile ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Müge Perdahlı hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın, yeni görev yerine gitmek için arkadaşından emanet araç aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Antalya'da feci kaza: Memur Müge Perdahlı hayatını kaybetti

Korkunç kaza, dün saat 08.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi. Bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı (34), bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bilgilendirme tabelasına ardından ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Perdahlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Müge Perdahlı'nın Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde memur olarak görev yaptığı, tayini çıktığı için arkadaşından aldığı emanet araba ile Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görüşmeye gittiği öğrenildi. Kaza haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Kader maçı Portekiz'de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri'nde... Kurtulmuş'tan "sabotaj" uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...