Ankara’ya dev tenis tesisi: “Cudi’de artık roket değil raket sesi var”

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara'da yeni bir Tenis Eğitim Merkezi açtı. Açılışa tebrik mesajlarını gönderen Başkan Erdoğan, "Gençlerimizin spora yönelmesi, sağlıklı bir yaşam biçimi kazanması ve uluslararası arenada başarı elde etmesi için böylesi tesislerin büyük önem taşıdığına inanıyorum." dedi.

3 bin 500 kişilik korta sahip tesisin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği Terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde de Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil de raket sesleri dinleniyor." sözlerini kaydetti.