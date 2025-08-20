CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti

CHP'de geçtiğimiz ay yeni bir tartışmayı tetikleyen parti yönetimi, 15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu beklemeden kongre takvimini ilan etmiş, 13 Ağustos'ta ise mahalle delege seçimleri başlamıştı. Parti içi muhalefet bu hamleyi, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" ve "tasfiye operasyonu" olarak yorumlarken, kulislere düşen son iddia, iki cephe arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Parti yönetimi, kasım ayında tamamlanacak il kongrelerinin ardından, yeni delegelerle birlikte hızla olağan kurultayı toplamayı planlıyor. Bu kapsamda yönetim kadrosu içerisinde, aralık ayında kurultayı toplamaya dönük değerlendirmelerin başladığı bildirildi. 39. Olağan Kurultay, 5 Kasım'da tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte gerçekleştirilecek.

Kongre takvimi kapsamında mevcut delegelerin en az yüzde 70'inde değişim hedeflendiği belirtildi. Böylelikle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilecek tüm potansiyel grupların da tasfiye edileceği öne sürülüyor. 15 Eylül'deki duruşmadan herhangi bir sonuç çıkmasını beklemeyen parti yönetiminin, bir an önce 39. Olağan Kurultayı toplayıp mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmayı amaçladığı, buna ek olarak örgütlerdeki tüm iç muhalefeti de bastırmayı hedeflediği iddia ediliyor.