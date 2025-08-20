PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti

CHP yönetimi, 15 Eylül’deki ‘şaibeli kurultay’ duruşmasını beklemeden kongre takvimini işletti. Kasım’da tamamlanacak il kongrelerinin ardından aralıkta kurultayın toplanması planlanıyor. Parti içi muhalefet “tasfiye operasyonu” yorumunda bulunurken, birçok ilde yapılan delege seçimleri gerginliğe ve kavgalara sahne oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti

CHP'de geçtiğimiz ay yeni bir tartışmayı tetikleyen parti yönetimi, 15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu beklemeden kongre takvimini ilan etmiş, 13 Ağustos'ta ise mahalle delege seçimleri başlamıştı. Parti içi muhalefet bu hamleyi, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" ve "tasfiye operasyonu" olarak yorumlarken, kulislere düşen son iddia, iki cephe arasındaki gerginliği daha da artırdı.

CHPnin şaibeli kurultay iddianamesi ağır ceza mahkemesine gönderildi! TAKVİM gerekçeli karara ulaştı: Rüşvet suçunu oluşturuyorCHPnin şaibeli kurultay iddianamesi ağır ceza mahkemesine gönderildi! TAKVİM gerekçeli karara ulaştı: Rüşvet suçunu oluşturuyor

Parti yönetimi, kasım ayında tamamlanacak il kongrelerinin ardından, yeni delegelerle birlikte hızla olağan kurultayı toplamayı planlıyor. Bu kapsamda yönetim kadrosu içerisinde, aralık ayında kurultayı toplamaya dönük değerlendirmelerin başladığı bildirildi. 39. Olağan Kurultay, 5 Kasım'da tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte gerçekleştirilecek.

Şaibeli kurultay CHPyi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlunun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: ŞerefsizlerŞaibeli kurultay CHPyi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlunun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"

Kongre takvimi kapsamında mevcut delegelerin en az yüzde 70'inde değişim hedeflendiği belirtildi. Böylelikle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilecek tüm potansiyel grupların da tasfiye edileceği öne sürülüyor. 15 Eylül'deki duruşmadan herhangi bir sonuç çıkmasını beklemeyen parti yönetiminin, bir an önce 39. Olağan Kurultayı toplayıp mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmayı amaçladığı, buna ek olarak örgütlerdeki tüm iç muhalefeti de bastırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu (Takvim foto arşiv)CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu (Takvim foto arşiv)

Delegeler ve örgütlerde büyük çaplı değişim hedefleyen genel merkeze rağmen, 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delegeleri seçimleri birçok noktada gergin geçiyor. Seçimler öncesi başlayan söz düelloları, seçim süreci ile beraber birçok ilde fiziki müdahaleye dönüştü. Sabah'ta yer alan habere göre, Samsun Atakum'daki kavgada 1 kişi beyin kanaması geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı. İzmit'teki arbedede taraflar uzun süre sakinleştirilemedi. Erzurum Palandöken'de ise hile ile seçim tarihinin öne alındığı iddiaları, partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.

CHPlilerin Samsundaki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımdaCHPlilerin Samsundaki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!