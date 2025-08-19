PODCAST CANLI YAYIN

Arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsü ormanı yaktı!

Kahramanmaraş’taki yangında 80 hektar sedir ormanı yandı. Yangının arıcı R.D.’nin (54) arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden R.D., tutuklandı

Kahramanmaraş Göksun'un Kavşut Mahallesi'ndeki sedir ormanında 11 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ekipler sevk edildi. 243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.'nin sebep olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.D.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'ın kapatılan kuzey hattı, yeniden ziyarete açıldı. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattı (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Öte yandan Eceabat ilçesine bağlık Kumköy yakınlarında İrfan Çimen'e ait zeytin bahçesinin çevresi yandı. Zeytin ağaçlarının çevresini sürdüğü için alevlerin bahçesine ulaşmadığını söyleyen Çimen, "Sürülmeyenler, çevresinde anız olanlar yanıyor. Yanmaması için sürüyoruz, sürünce yanmıyor. Buradaki ağaçlar, 50 yıl geçse bile yerine gelmez" diye konuştu.

