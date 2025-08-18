Sihirli parmakları ile harikalar yaratıyor

Kocaeli'de yaşayan 12 yaşındaki Aylin Kılıç, ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında piyano kursuna başladı. Kısa sürede keşfedilen yeteneği ve çalışma azmiyle müzik otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. 1 yıl London College of Music okulunun sınav programına çevrim içi katıldı. 9 yaşında uluslararası geçerliliği olan lise düzeyinde diplomayı dereceye girerek başarıya imza attı.



CSO İLE SAHNE ALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz aylarda katıldığı iki uluslararası yarışmada da büyük başarı elde eden Aylin Kılıç, Pera Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu ödülünü, Sunart Uluslararası Piyano Yarışması'nda ise yine birincilik ve en iyi Türk eseri yorumu ödülünü kazandı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde tam zamanlı öğrenci olduğunu belirtti. Aylin Kılıç, "Yeteneğimin keşfedilmesiyle London College of Music sertifika programlarına hazırlanmaya başladım. Bu sertifika programlarından en yüksek dereceyle mezun olarak, 9 yaşımdayken lise diploması elde etmiş oldum. Böylece 10 yaşımdayken, konservatuvarın yarı zamanlı öğrencisi oldum. Geçtiğimiz yıl ise tam zamanlı sınavlarını kazandım ve şu anda tam zamanlı öğrencisiyim. Her gün piyano çalışmaya vakit ayırdım. En büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek ve hayalim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yer almak. Hayalim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yer almak ve büyük orkestralarla konçertolar seslendirmek" şeklinde konuştu.