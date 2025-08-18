PODCAST CANLI YAYIN

Sihirli parmakları ile harikalar yaratıyor

Aylin Kılıç (12), ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında piyano kursuna başladı. Yeteneği ve çalışma azmiyle müzik otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir yıl boyunca London College of Music okulunun sınav programına çevrim içi katıldı. Büyük başarı gösterip 9 yaşında, uluslararası geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı alarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Giriş Tarihi:
Sihirli parmakları ile harikalar yaratıyor

Kocaeli'de yaşayan 12 yaşındaki Aylin Kılıç, ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında piyano kursuna başladı. Kısa sürede keşfedilen yeteneği ve çalışma azmiyle müzik otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. 1 yıl London College of Music okulunun sınav programına çevrim içi katıldı. 9 yaşında uluslararası geçerliliği olan lise düzeyinde diplomayı dereceye girerek başarıya imza attı.

CSO İLE SAHNE ALMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz aylarda katıldığı iki uluslararası yarışmada da büyük başarı elde eden Aylin Kılıç, Pera Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu ödülünü, Sunart Uluslararası Piyano Yarışması'nda ise yine birincilik ve en iyi Türk eseri yorumu ödülünü kazandı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde tam zamanlı öğrenci olduğunu belirtti. Aylin Kılıç, "Yeteneğimin keşfedilmesiyle London College of Music sertifika programlarına hazırlanmaya başladım. Bu sertifika programlarından en yüksek dereceyle mezun olarak, 9 yaşımdayken lise diploması elde etmiş oldum. Böylece 10 yaşımdayken, konservatuvarın yarı zamanlı öğrencisi oldum. Geçtiğimiz yıl ise tam zamanlı sınavlarını kazandım ve şu anda tam zamanlı öğrencisiyim. Her gün piyano çalışmaya vakit ayırdım. En büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek ve hayalim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yer almak. Hayalim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yer almak ve büyük orkestralarla konçertolar seslendirmek" şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay'a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı
Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefes kesen anlar: Risk aldı, "4x100 karışık bayrak yarışı" sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
Messi'nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden