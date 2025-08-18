PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de yetersiz beslenme 2'si çocuk 7 kişiyi hayattan kopardı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 7 sivilin hayatını kaybetti belirtildi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarına ara vermeden sürdürdüğü ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde Filistin halkı, açlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 7 sivilin hayatını kaybetti belirtildi. Bakanlığın paylaştığı son sayılarla birlikte Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı, 110'u çocuk olmak üzere 258'e yükseldi.

