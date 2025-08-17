KKTC ziyareti sonrası gelen tepkiler üzerine Afzal Khan görevinden istifa etti

İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan, geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin eleştirilmesinin ardından istifa etti. Milletvekili Khan, ziyaretinde Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'la da bir araya geldi. Güney Kıbrıs hükümeti bu görüşmeyi "kesinlikle kınanması gereken ve kabul edilemez." diyerek tepki gösterdi.

BBC'YE konuşan Khan, seyahatin masraflarını kendisinin karşıladığını ve yeğenini ziyaret ettiğini, ayrıca bir akademik kurumdan fahri doktora aldığını söyledi.