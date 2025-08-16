İstanbul ve Ankara su kesintisi || Sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos 2025 İSKİ ASKİ sorgulama ekranı

İstanbul ve Ankara'da bazı semtler için su kesintisi uyarısı verildi. İSKİ ve ASKİ'nin planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde bir süre sular verilmeyecek.16 Ağustos 2025 tarihli güncel su kesintisi listesi, kesintinin süresi ve hangi bölgelerin etkilendiği İSKİ ve ASKİ sorgulama ekranlarından öğrenilebiliyor.