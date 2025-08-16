İstanbul ve Ankara su kesintisi || Sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos 2025 İSKİ ASKİ sorgulama ekranı

İstanbul ve Ankara'da bazı semtler için su kesintisi uyarısı verildi. İSKİ ve ASKİ'nin planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde bir süre sular verilmeyecek.16 Ağustos 2025 tarihli güncel su kesintisi listesi, kesintinin süresi ve hangi bölgelerin etkilendiği İSKİ ve ASKİ sorgulama ekranlarından öğrenilebiliyor.
Sular ne zaman gelecek?
İSKİ ve ASKİ, çalışmanın tamamlanmasının ardından suların belirtilen saatlerde yeniden verileceğini duyurdu.
Kesinti süreleri bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.
Su Kesintisi Sorgulama Ekranları
Vatandaşlar, İstanbul için İSKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranından, Ankara için ise ASKİ Su Kesintisi Sorgulama sayfasından anlık bilgi alabilir.
Buradan, kendi adreslerini girerek kesintiden etkilenip etkilenmediklerini ve suların geri geleceği zamanı öğrenebilirler.