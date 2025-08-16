AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Uyarı! "O fotoğraf bir davanın sembolüdür"

PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bazı kişilerin makam odalarındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnan açıklamasında “O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, bazı kişilerin makam odalarındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyip Kadir İnan şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor. Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir. O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür. Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."

