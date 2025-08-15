Çanakkale Hatay ve Mersin’de orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü 13.30'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının izleri gün ağarınca havadan görüntülendi. Hatay'ın Hassa ilçesi Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alandaki yangın da yürekleri ağza getirdi. Mersin'in Silifke'deki yangına aralıksız müdahale sürerken, dün sabahın ilk ışıklarıyla helikopterler, 3 noktada süren yangını söndürmek için yoğun destek vermeye başladı.

