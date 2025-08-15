PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına yeni atamalar gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı.

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.

