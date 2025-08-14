PODCAST CANLI YAYIN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e yanıt! "Türk siyasetinde örneği yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Özgür Özel'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel'in bu konuşmalarının kendisine faydası olmadığı gibi topluma da faydası yok" dedi. Bakan Tekin Özel'in açıklamalarına sert tepki vererek, "Bu kadar tutarsız bir dil kullanan bir siyasi parti genel başkanı örneği yok Türk siyasetinde" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e yanıt! "Türk siyasetinde örneği yok"

AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB itirafçısı Murat Kapki ve Avukat Mücahit Birinci hakkındaki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan tekin Özel'in iddialarına sert tepki gösterdi.

Bakan Tekin şöyle konuştu:

"Bana kızıyor biraz ama çok da malzeme veriyor Özgür Bey. Ben Özgür Özel'in tutarsızlıklarını daha önce birçok yayında söylemleri arasındaki tutarsızlıklara vurgu yaparak bir benzetme yapmıştım çok kızmış çok alınmış bu benzetmeden. Fikret Kızılok'un bir şarkısı var 'Alaturka liberal" diye o şarkı kendi içinde tutarsızlıklarla dolu bir insanın hikayesini anlatıyor. Özgür Özel böyle. Ben şöyle bir tavsiyede bulundum dedim ki lütfen bir danışmanınıza söyleyin sizin konuşmalarınızı çok uzun vadeli değil bir ay içindeki konuşmalarınızı alt alta yazsın siz bunu sağlıklı bir kafayla sağlıklı bir zamanda okuyun tutarsızlıkları kendiniz göreceksiniz. Ben Özgür Özel'i artık suçlamıyorum danışmanlarını suçluyorum. Bu kadar tutarsız bir dil kullanan bir siyasi parti genel başkanı örneği yok Türk siyasetinde."

