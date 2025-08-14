Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Kamuoyunda AK Parti'ye katılacağı konuşulan CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Aydın'da "Topuklu Efe" olarak bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun biyografisi merak konusu oldu. İşte biyografisine ilişkin detaylar...

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli- Aydın 'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

(Takvim Foto Arşiv)

Siyasi kariyeri

Eğitime destek çalışmaları, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçecek?