Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçeceği iddiası üzerine Çerçioğlu'nun biyografisine ilişkin detaylar merak ediliyor. Dört dönemdir görevinin başında olan 57 yaşındaki Nazilli doğumlu Çerçioğlu, kentin ilk kadın belediye başkanı olarak tanınıyor. Peki Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli, eşi kim, çocukları var mı? İşte biyografisine ilişkin detaylar.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Kamuoyunda AK Parti'ye katılacağı konuşulan CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Aydın'da "Topuklu Efe" olarak bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun biyografisi merak konusu oldu. İşte biyografisine ilişkin detaylar...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Siyasi kariyeri

Eğitime destek çalışmaları, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2024 yılında 4. kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu ile evlidir. Çerçioğlu iki çocuk annesidir.

