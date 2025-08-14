AK Parti 24 yaşında: Başkan Erdoğan’dan yeni yol haritası ve partilere katılım sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 24 yılı bugün geride bıraktı. Kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı.

Üniversitelerde ve kamuda başörtü yasağı kaldırıldı. Böylelikle eğitim alanında fırsat eşitliği sağlandı.

Üniversite sayısı 209'a yükseltildi. İlköğretim ve ortaöğretimde okul kitapları ücretsiz hale geldi.

Zorunlu eğitim, 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı.

Karadenız'de Fatih sondaj gemisi, doğal gaz keşfetti. 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılanıyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol bulundu. Türkiye'nin günlük petrol üretimi toplam 132 bin varile ulaştı.

Türkıye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için enerji filosu kuruldu. Osman Gazi, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olarak hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçirildi. Şu anda 19 ilde 23 şehir hastanesi hizmet veriyor.

Millet iradesi ülke yönetiminde hakim kılındı, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.

Milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı.

Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü.

TOGG'un ilk aracı 2022'de seri üretim bandından indirildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Savunma sanayisindeki dışa bağımlılık oranı, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler sayesinde yüzde 80'den yüzde 20 seviyesine indi.

Hürkuş, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN'ı

gökyüzüyle buluşturdu.

Bayraktar Kızılelma seri üretime geçti.

Çelik Kubbe Projesi ise aktif hale getirildi.

Türkiye'nin yerli üretim beşinci nesil savaş uçağı KAAN çalışmaları sürdürülüyor.

Endonezya ile 48 uçak satışını kapsayan ilk anlaşma gerçekleştirildi.

Ulaştırma alanında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi hayatı kolaylaştıran büyük projeler hayata geçirildi.

YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'ın açılış konuşması yapacak. Erdoğan, özellikle Terörsüz Türkiye sürecine değinecek. Program kapsamında 24 yılın muhasebesi de yapılacak. Yeni yol haritası çizilecek. Bu arada bazı belediye başkaları da AK Parti'ye geçecek.

Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. "Belediyeler rüşvetçi çetelerden, Türkiye safralarından ve prangalarından kurtulacak. Biz güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yarın da (bugün) partimize katılımlar olacak." ifadelerini kullandı.

5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILACAK

