Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi resmi törenle karşıladı. Kavelaşvili'nin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyarette, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tüm alanlarda güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı! Hedef 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

Beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştireceğiz.

Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımıza katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz.

3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturarak yeni hedefimizi 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2.000'in üzerinde şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları 2,5 milyara yaklaşıyor.

Türk müteahhitleri, 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine büyük ilgi gösteriyor.

Ulaştırma ve lojistik alanında yürüttüğümüz projeleri değerlendirdik. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayii ve askeri alanda iş birliği konusunda gündemimizin başlıca konuları arasındaydı.

Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup fikir alışverişinde bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek oluyoruz.

Dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa katkı sunuyoruz.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Kavelashvili'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da




Başkan Erdoğan, Kavelashvili'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

TÜRKÇE SELAMLADI
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Başkan Erdoğan ve Kavelashvili, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Kavelashvili, daha sonra ortak basın toplantısına katılacak.

Başkan Erdoğan, Kavelashvili onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Başkan Erdoğan, Kavelashvili onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

ANKARA'DA BİR İLK

ANKARA'DA BİR İLK
Kavelaşvili, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyarette, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tüm alanlarda güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

