Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın 11. yılı

Milletin oylarıyla seçilen ilk Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin 11'nci yılı. Erdoğan'ın 11 yıl önce milletin oylarıyla ilk seçilen Cumhurbaşkanı olması vesilesiyle AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik birer mesaj yayınladı. Ala, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bundan tam 11 yıl önce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu büyük değişim, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrimdi. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. İrade, idareye hâkim olmuştur.



DÖNÜM NOKTASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladığı mesajda, "10 Ağustos 2014'te milletimiz Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız ecep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu ve 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin önemli meselelerinde dirayetle imzalar atmaya devam ediyor" dedi.