Gazze için umut ışığı ol! On binler Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor

İstanbul'da on binler bugün Gazze için yürüyor...
FENERLERLE YÜRÜYECEKLER
"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenecek olan yürüyüşe vatandaşların telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunuldu. Saat 20.30 sularında başlayacak olan yürüyüşle Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya bir kez daha gösterilecek.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde dün gerçekleşen basın toplantısında Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bugün (9 Ağustos) akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne fenerlerle yapacakları yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.Filistin'e Destek Platformu Gazze için Ayasofya'ya yürüyecek
Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, yürüyüşün sıradan bir etkinlik olmadığını belirterek, Gazze'de direnenlere yardımcı olmak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.
Güney, "Vatanını savunan insanların yanındayız. Ölümü göre göre açlığa direnen insanların yanında olduğumuzu beyan etmek için sizleri davet ediyoruz." dedi.
Platform adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Salih İnce, sadece bir yürüyüş çağrısı yapmak için değil, tarihin akıp gittiği bu karanlık günlerde insanlık sorumluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini anlattı. İsrail'in 7 Ekim sonrasında başlattığı saldırıların topyekun bir soykırım olduğuna dikkati çeken İnce, "Gazze halkı, 7 Ekim'den önce yıllardır devam eden ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ablukayla karşı karşıyaydı. Bu abluka, gıdaya, ilaca, temiz suya, elektriğe, insanca yaşam hakkına erişimi bilinçli bir şekilde engelleyen, Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan bir zulüm politikası niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.
İnce, İsrail'in hastaneleri, ibadethaneleri, çocuk parklarını hedef alarak uluslararası savaş suçu işlediğini belirtti.
"GÖZLERİNİ KAPATIYORLAR"
Gazze'de uygulanan açlık politikalarının tesadüfi değil, bilinçli bir savaş stratejisi olduğunu kaydeden İnce, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Hastalar ilaçsızlıktan can veriyor. İnsanlar bir kırıntı ekmeğe dahi muhtaç hale getiriliyor. Yardım dağıtım noktalarına toplanan sivillerin üzerine ateş açılıyor. İnsani yardım erişimi bilerek, planlanarak, sistematik biçimde engelleniyor. Bütün bunlar olurken dünyanın sözüm ona medeni ülkeleri susuyor. Kimileri gözlerini kapatıyor, kimileri doğrudan destek veriyor." diye konuştu.
İnce, yürüyüşün Gazze'ye bir umut ışığı taşımak, bu zulmün karanlığını delmek ve oradakilerin yanında olunduğunu göstermek amacıyla düzenlendiğini aktardı.