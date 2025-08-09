Son Dakika
İzmir Karaburun’da hayat kurtaran operasyon: Batan tekneden 3 vatandaş kurtarıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz! Yurtta kuraklık tehlikesine karşı su seferberliği başlatıldı! Su verimliliğinde yeni dönem
PODCAST CANLI YAYIN

Gazze için umut ışığı ol! On binler Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla toplanan on binler Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze için umut ışığı ol! On binler Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor

İstanbul'da on binler bugün Gazze için yürüyor...

AHaber CANLI YAYIN

FENERLERLE YÜRÜYECEKLER

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenecek olan yürüyüşe vatandaşların telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunuldu. Saat 20.30 sularında başlayacak olan yürüyüşle Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya bir kez daha gösterilecek.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde dün gerçekleşen basın toplantısında Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bugün (9 Ağustos) akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne fenerlerle yapacakları yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.

Filistin'e Destek Platformu Gazze için Ayasofya'ya yürüyecek

Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, yürüyüşün sıradan bir etkinlik olmadığını belirterek, Gazze'de direnenlere yardımcı olmak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Filistin'e Destek Platformu Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek (AA)Filistin'e Destek Platformu Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek (AA)

Güney, "Vatanını savunan insanların yanındayız. Ölümü göre göre açlığa direnen insanların yanında olduğumuzu beyan etmek için sizleri davet ediyoruz." dedi.

Platform adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Salih İnce, sadece bir yürüyüş çağrısı yapmak için değil, tarihin akıp gittiği bu karanlık günlerde insanlık sorumluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini anlattı. İsrail'in 7 Ekim sonrasında başlattığı saldırıların topyekun bir soykırım olduğuna dikkati çeken İnce, "Gazze halkı, 7 Ekim'den önce yıllardır devam eden ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ablukayla karşı karşıyaydı. Bu abluka, gıdaya, ilaca, temiz suya, elektriğe, insanca yaşam hakkına erişimi bilinçli bir şekilde engelleyen, Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan bir zulüm politikası niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek Platformu Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek (AA)Filistin'e Destek Platformu Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek (AA)

İnce, İsrail'in hastaneleri, ibadethaneleri, çocuk parklarını hedef alarak uluslararası savaş suçu işlediğini belirtti.

"GÖZLERİNİ KAPATIYORLAR"

Gazze'de uygulanan açlık politikalarının tesadüfi değil, bilinçli bir savaş stratejisi olduğunu kaydeden İnce, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Hastalar ilaçsızlıktan can veriyor. İnsanlar bir kırıntı ekmeğe dahi muhtaç hale getiriliyor. Yardım dağıtım noktalarına toplanan sivillerin üzerine ateş açılıyor. İnsani yardım erişimi bilerek, planlanarak, sistematik biçimde engelleniyor. Bütün bunlar olurken dünyanın sözüm ona medeni ülkeleri susuyor. Kimileri gözlerini kapatıyor, kimileri doğrudan destek veriyor." diye konuştu.

İnce, yürüyüşün Gazze'ye bir umut ışığı taşımak, bu zulmün karanlığını delmek ve oradakilerin yanında olunduğunu göstermek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Filistin'e Destek Platformu Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek (AA)Filistin'e Destek Platformu Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek (AA)

"SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİN SOYKIRIM YAPMASI BAŞKA BİR KARA MİZAH"

Açıklamanın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek, "Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, İsrail'e yönelik boykot çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:

"BU SOYKIRIMI DURDURABİLİRLER"

"Boykot derken tabii ki bazı markalar daha hedefte, daha sembolik bu markalarla ilgili daha gayretli olmak gerekiyor. Ama genel olarak eğer bir yerli alternatifi varsa o şeyin Batılısını almamak lazım. Çünkü hedef sadece İsrail olmamalı, bütün Batı karar vericileri olmalı. Çünkü bu soykırımı durdurmaya güçleri yeter. İsterlerse bu soykırımı durdurabilirler. Soykırıma uğramış bir milletin soykırım yapması başka bir kara mizah herhalde. Allah Filistinli kardeşlerimize güç, kuvvet versin. Bu soykırımın faillerini de kahretsin."

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğanİlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Bilal Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası basın ve kamuoyunun ikili, taraflı yaklaşımı ve suskunluğunu nasıl değerlendirdiği" yönündeki sorusu üzerine, uluslararası medya üzerinde ciddi bir tahakküm olduğunu, özellikle İsrail lobisinin yönettiği sermaye gücünün sosyal medya üzerinde tahakküm oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyada bazı hesapların kapatıldığını, insani ve vicdani içeriklerin sansürlendiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla bu konuda belki daha da bilinçli olmaya ihtiyacımız var. Yani uluslararası medya dediğimiz şeyin vicdani konularda dahi tarafsız olamaması, insanlığın yanında duramaması, o da 21. yüzyılın belki de karanlık noktası. Gönül ister ki bu zillet anı, bu yaşadığımız karanlık nokta, bu soykırım, insanlık vicdanının yeniden dünyanın egemen güçlerine galebe çalmasına vesile olsun. Aksi takdirde sermaye gücünün kamuoyunu yönetmeye, toplumları manipüle etmeye, insanlığın masum sesini bastırmaya yönelik hareket etmeye devam etmesi kaçınılmaz."

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde eylem düzenlendi (1 Ocak 2025, AA, Takvim.com.tr Arşiv)Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde eylem düzenlendi (1 Ocak 2025, AA, Takvim.com.tr Arşiv)

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ablukayı, aç bırakmayı ve yardım noktalarına saldırıları eleştirerek, şunları kaydetti:"8 milyar insanın yaşadığı bu dünyada gıda, su, un, yiyecek bulamadığı için kimse ölmesin. Bir toplum, bir millet abluka altına alınarak, bütün bir insani ihtiyaçlarının girmesi engellenerek, ölüme terk edilmesin. Bütün bir insanlığın gözünün önünde bir halk, yardım dağıtıyoruz, tiyatrosunun önünde yardım alanlarına toplanıp, kurşuna dizilmez. Böyle bir alçaklığı, böyle bir kalleşliği izlemeyelim. Buna karşı ayağa kalkalım."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Gazze için umut ışığı ol! On binler Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu