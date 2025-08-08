Cinayet mi? İntihar mı?

Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda önceki gün saat 23.30 sıralarında silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) cansız bedenine ulaştı. Polis, Hanedan'ın sevgilisi Efe .F.'yi (19) gözaltına aldındı.



'CESEDİ 50 METRE TAŞIMIŞ'

Genç kızın sevgilisi olduğu belirlenen Efe F., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Kız arkadaşıma ulaşamadım, telefon bul uygulamasıyla yerini tespit ettim. Orman yoluna geldiğimde onu ölü buldum" dedi. Ancak polis ekiplerinin bölgedeki incelemesinde, Hanedan'ın vurulduğu yerin farklı, bulunduğu yerin farklı olduğu tespit edildi. Yapılan analizlere göre, Efe F.'nin genç kızın cesedini yaklaşık 50 metre boyunca sırtında taşıdığı ortaya çıktı. İfadesinde daha sonra, "Taksiyle orman yoluna geldik, çantasından silahı çıkarıp kendine ateş etti. Ben de sırtımda taşıyıp 112'yi aradım" diyen Efe F.'nin, olayın gelişimiyle ilgili tutarsız beyanlarda bulunması, şüpheleri artırdı. Teslime Hanedan ile sevgilisi Efe F.'den alınan el svaplarından atış artıkları olup olmadığına da bakılacak. Böylece silahı kimin ateşlediği, genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Hanedan'ın, sevgilisi Efe F. ve onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B. ile birlikte taksiyle olay yerine gittiği belirlendi. Taksi şoförü de bu bilgileri doğruladı. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin sürdüğü bildirildi.