Açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat, stokçuluk, emlak, otomotiv, kuyumculuk alanlarında yapılan denetimlerde, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerince yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,8 milyar lira para cezası kesti (AA)

Denetim konularına göre uygulanan para cezalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Fahiş fiyat denetimlerinde 254 milyon 574 bin 435 lira, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 700 bin lira, emlak sektörü denetimlerinde 46 milyon 473 bin 142 lira, otomotiv sektörü denetimlerinde 85 milyon 720 bin 939 lira ceza uygulandı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu kapsamda temmuz ayında 9 bin 440 firmanın denetlendiği ve 482 firmaya 70,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"1277 gerçek ve tüzel kişiye 357 milyon 295 bin 763 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetim başlıklarına göre, tüketici sözleşmeleri için (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış vb.) 170 milyon 473 bin 48 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar için 156 milyon 856 bin 697 lira ve ürün güvenliği (piyasa gözetimi) için 29 milyon 966 bin 18 lira ceza kesildi."

Açıklamada, temmuz ayında da 3 bin 65 firmanın denetlendiği ve 188 firmaya 68,2 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.