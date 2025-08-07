Terör devleti İsrail 60 binin üzerinde Filistinli'yi katletti

İsrail, Gazze'de adeta soykırım yaptı. 30 bini çocuk, 60 binin üzerinde Filistinli'yi katletti. Yardım almaya gelenleri bile hedef seçti. Her gün en az 28 çocuğu öldürmeye devam etti. Bölgeyi adeta haritadan sildi.



İngiliz The Guardian gazetesi muhabirleri, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin bir uçağı ile Gazze Şeridi'ne havadan yardım dağıtma operasyonuna katıldı ve yukarıdan Gazze Şeridi'nin fotoğrafını çekti. Fotoğraflar Gazze'deki yıkımı net bir şekilde ortaya koyarken, bir bölgenin İsrail tarafından haritadan nasıl silinmeye çalışıldığını gösterdi.