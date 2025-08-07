Telegram'da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...

Son Dakika
Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden hızla örgütlenen "C31K" ve "C7K" gruplarının üyeleri, hayvanlara işkence yapıp videolarını kaydederek gruplarında paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda milli ve dini değerlere hakaretlerde bulunarak, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kadar varan cüretkar eylemler gerçekleştiriyorlar. Şehit olan güvenlik personelinin ailelerinin fotoğraflarını yayımlayıp onları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandasını yapıyorlar.

Kendilerine "Cehennemin 7 Katı" manasına gelen "C31K" ve "C7K" isimlerini koyan gruplar, anonim hesaplar üzerinden yapılan küfürlü paylaşımlar ve tehditlerle dikkat çekiyor. Bu şahıslar, İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki çocuk Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yaparak "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyor.

SOSYAL MEDYADA SUÇLAR ARTIYOR

Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle gençler arasında suç işleme oranlarını hızla artırıyor. Telegram'daki bu gruplarda; kredi kartı dolandırıcılığı, kişisel veri hırsızlığı ve yasa dışı 'panel' satışları gibi suçlar açıkça işleniyor. Suçlarına daha fazla suç ekleyerek büyüyen bu grupların üyeleri, özellikle küçük yaşlarda olan çocuklardan oluşuyor.

C31K VE C7K ÜYELERİ SUÇ ÜRETİYOR

Hayvanlara yönelik işkenceden, Kur'an-ı Kerim yakmaya kadar pek çok küstah eylem gerçekleştiren bu şahıslar, aynı zamanda silahlı fotoğraflar paylaşıyor, terör örgütlerini savunuyor ve şehit ailelerini tehdit ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre kullandıkları sahte profiller ve yabancı telefon numaraları, her türlü suçu işlemelerine zemin hazırlıyor.

2024'TE OPERASYON YAPILDI

Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından C31K isimli gruba yönelik 5 ilde operasyonda 5 şüpheli tutuklanmıştı. Cuma namazı kılan vatandaşlara küfredip videoya çeken ve kedileri işkence ederek öldüren şahıslara yönelik Ekim 2024'te operasyon düzenlenmiş, grubun yöneticilerinden olduğu ifade edilen 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kullanıcı adlı E.K. ile A.T. gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından 17 yaşındaki suç makinesi E.K. isimli şahsa ev hapsi cezası verilirken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çoğunlukla "suça sürüklenen çocuk" kategorisine giren yaş grubunda bulunan şahıslar; kullandıkları sahte profillere, yabancı telefon numaralarına ve "yaşlarının küçük olmasına" güvenerek her türlü suçu işlemekten çekinmiyor.

