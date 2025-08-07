Telegram'da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...

Kendilerine "Cehennemin 7 Katı" manasına gelen "C31K" ve "C7K" isimlerini koyan gruplar, anonim hesaplar üzerinden yapılan küfürlü paylaşımlar ve tehditlerle dikkat çekiyor. Bu şahıslar, İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki çocuk Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yaparak "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyor.
SOSYAL MEDYADA SUÇLAR ARTIYOR
Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle gençler arasında suç işleme oranlarını hızla artırıyor. Telegram'daki bu gruplarda; kredi kartı dolandırıcılığı, kişisel veri hırsızlığı ve yasa dışı 'panel' satışları gibi suçlar açıkça işleniyor. Suçlarına daha fazla suç ekleyerek büyüyen bu grupların üyeleri, özellikle küçük yaşlarda olan çocuklardan oluşuyor.
C31K VE C7K ÜYELERİ SUÇ ÜRETİYOR
Hayvanlara yönelik işkenceden, Kur'an-ı Kerim yakmaya kadar pek çok küstah eylem gerçekleştiren bu şahıslar, aynı zamanda silahlı fotoğraflar paylaşıyor, terör örgütlerini savunuyor ve şehit ailelerini tehdit ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre kullandıkları sahte profiller ve yabancı telefon numaraları, her türlü suçu işlemelerine zemin hazırlıyor.