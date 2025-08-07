Telegram'da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...

Kendilerine "Cehennemin 7 Katı" manasına gelen "C31K" ve "C7K" isimlerini koyan gruplar, anonim hesaplar üzerinden yapılan küfürlü paylaşımlar ve tehditlerle dikkat çekiyor. Bu şahıslar, İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki çocuk Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yaparak "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyor.

Telegram'da suç örgütü kurdular (takvim fotoğraf arşivi) SOSYAL MEDYADA SUÇLAR ARTIYOR



Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle gençler arasında suç işleme oranlarını hızla artırıyor. Telegram'daki bu gruplarda; kredi kartı dolandırıcılığı, kişisel veri hırsızlığı ve yasa dışı 'panel' satışları gibi suçlar açıkça işleniyor. Suçlarına daha fazla suç ekleyerek büyüyen bu grupların üyeleri, özellikle küçük yaşlarda olan çocuklardan oluşuyor.