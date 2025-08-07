PODCAST CANLI YAYIN

E-imza çetesinde 37 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ziya Kadiroğlu liderliğindeki sahte diploma ve e-imza çetesine yönelik soruşturmada 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 199 şüpheliye dava açıldığını, 37 kişinin tutuklandığını ve 150 kişi için adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, liderliğini Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı sahte diploma ve e-imza çetesine yönelik soruşturma hakkında açıklama yaptı. "13 Ağustos 2024 tarihinde başlatılan ve gizli yürütülen soruşturmalar kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç, bir yıl önce soruşturmanın gizli olarak başlatıldığını söyledi...

Çete lideri Kadiroğlu'nun da aralarında olduğu 37 kişi tutuklandı.

