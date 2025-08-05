Alkollü trafik canavarı iki kız kardeşi hayattan kopardı

Facia, 2 Ağustos saat 01.30 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde yaşandı. Tuğba Akpınar idaresindeki otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü İsmail Sevinç, 1.06 promil alkollü çıktı. İsmail Sevinç, tutuklandı. Tuğba ve Seda Akpınar'dan geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı. Yakınları, aslen Kuzey Makedonyalı olan ailenin eylül ayında memleketlerini ziyarete gideceği için uçak bileti aldığını, Tuğba-Seda kardeşlerin de babalarının doğduğu toprakları ilk kez görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.



'BİR DAHA DA GÖREMEDİM'

Yürekleri dağlayan kazanın ardından konuşan acılı baba Aziz Akpınar, "Hangi yürek dayanır ki, başka canlar yanmasın. Bir daha bu insanlar trafiğe çıkmasın. İki tane tertemiz kızım gitti. Hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı. Alkollü sürücü tarafından yok edildiler. Onlar evlenecekti. Kazadan bir akşam önce kafeye gittik. Gidişimiz o gidişti. Bir daha da kızımı göremedim" dedi.



Hayatları yarım kalan Tuğba ve Sada Akpınar kardeşler'in gülüşleri sustu, umutları toprağa gömüldü.

Gözyaşlarına boğulan baba, "Arkadaşlarına gitmişlerdi. Dönüşte alkollü sürücü tarafından yok edildiler" dedi.