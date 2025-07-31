Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisini bıçakladı!

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Halil K., girişte güvenlik görevlisi Harun Polat'a elindeki bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlisini boğazından yaralayan K, daha sonra gürültüyü duyarak dışarı çıkan Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu'yu da karın bölgesinden bıçakladı. Saldırgan hastanedeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanırken, doktor ve güvenlik görevlisi ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye altına alınan yaralılardan Polat'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.