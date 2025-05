Başkan Erdoğan Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Görevini kötüye kullanan kamu çalışanı ve idarecilerine karşı müsamaha gösterilmediğini ifade eden Erdoğan, "Milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız" dedi.

ETİK BİLİNCİ ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan'ın konuşması şöyle:



"Tüm kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Kamu çalışanlarımızın tamamına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor.



Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir. Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz.



Devlet demek düzen intizam demektir. Devlet demek vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır."



SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, "Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini" de ifade etti.