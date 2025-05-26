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Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı AK Parti Konferans Salonu'nda saat 16.10'da başladı. Yoğun gündem ile gerçekleştirilecek toplantıda, birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:41
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.10'da başladı.

Yoğun gündem ile gerçekleştirilecek toplantıda, birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN İSTİŞARELER YAPILACAK
Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin mesajlar vermesi, MKYK üyelerinin Terörsüz Türkiye'nin sahadaki yansımalarını aktaracağı ve sürece ilişkin istişareler yapılacak.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI İSTİŞARE EDİLECEK
Başkan Erdoğan yeni anayasayı Türkiye için istediğini belirterek, "Tekrar seçilme gibi bir derdim yok" mesajı vermişti. Erdoğan'ın mesajının ardından MHP'den ve muhalefet partilerinden gelen açıklamalar AK Parti MKYK'sında müzakere edilecek. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarında geldiği nokta istişare edilecek.

MECLİS ÇALIŞMALARI DA KONUŞULACAK
3 Haziran'da Meclis Başkanı seçiminin yapılması bekleniyor. Seçim sürecine ilişkin çalışmalar ve AK Parti grubuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER MASADA
Başkan Erdoğan'ın önceki gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Gerçekleşen kabule ilişkin değerlendirmelerin masada yer alacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sona erdirilmesi için Türkiye'nin çabaları, Suriye'de istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlara ilişkin kurula bilgi verilmesi bekleniyor.

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