Metro İstanbul, İSPARK, İSKİ... Savcılık İBB iştiraklerinden ivedilikle istedi: Milyarlarla liralık ihale dosyaları tek tek inceleniyor

Hassas bir kaynağa göre, geçmiş yıllarda İBB iştiraklerinin doğrudan çalışmak istemediği bazı firmaların, Ekrem İmamoğlu ve üst yönetimin bilgisi dahilinde Fen İşleri gibi dairelere yönlendirilerek iş almasının önü açıldı. Bu firmalardan en dikkat çekeni ise Özyurtlar İnşaat. İBB'de Özyurtlara işler, doğrudan Fen İşleri ve Yol Bakım gibi birimlere aktarıldı. Özyurtlar İnşaat gibi firmalara bu yolla büyük ölçekli işler verildi. Süreç en üst düzeyde takip edildi.

Özyurtlar İnşaat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/35001 sayılı dosyasında da geçmişte yer alan "naylon fatura" ve "paravan şirketler aracılığıyla tefecilik" suçlamaları bulunuyor. Firmanın İbrahim Hakkı Öztürk ile birlikte kamu kaynaklarını zarara uğrattığı iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BÜYÜK MÜTEAHHİTLİK ZİNCİRİNE ULAŞIYOR

Soruşturmanın yeni aşamasında Demir İnşaat da mali şubenin inceleme dosyasına dahil edildiği iddia edildi. Soruşturma birimleri, bu firma üzerinden İBB'den alınan ihalelerin içeriğini, alt yüklenicilerle olan ilişkileri ve belediyeye bağlı iştiraklerle kurduğu finansal temasları detaylı şekilde inceliyor. İddialara göre, Demir İnşaat'ın bazı projelerde kamu iştiraki firmalarla "danışıklı süreçler" yürüttüğü, hak ediş ödemeleri, fiyat şişirmeleri ve alt taşeron dağıtımları gibi kalemlerin özel olarak araştırıldığı bildiriliyor.