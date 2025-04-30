SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:09
1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.

AAAA

1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

  1. Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü birimler kapalı olacaktır.
  2. Aras Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir.

AAAA

  1. MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
  2. Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Perşembe günü şubeler hizmet vermeyecek.

AAAA

  1. UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
  2. PTT Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla bazı şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

AAAA

1 Mayıs Perşembe günü kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Resmî tatil kapsamında alınacak güncel kararlar doğrultusunda bazı şubeler kapalı olabilir ya da sınırlı hizmet verebilir. Bu nedenle vatandaşlar gönderi işlemlerinde aksaklık yaşamamak için ilgili kargo firmasıyla iletişime geçerek detaylı ve güncel bilgiye erişebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı
Türk Telekom
İspanya’da ölümcül karanlık! Elektrik kesintisi can aldı
Borsa manipülatörlerine operasyon: 15 gözaltı kararı | Yatırımcıya kritik uyarı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!
İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı
MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’dan kafa karıştıran ifade! Eşini ve İmamoğlu’nu boşa çıkardı! 2 kilo altın 16 milyonluk şaibe
Ankara’da dehşete düşüren olay! Doktor 1 ayda 11 köpek sahiplendi! Hiçbiri ortada yok! Telefonundan çıkanlar tüyler ürpertti
İtalyan basınında Başkan Erdoğan rüzgarı: Haçlı seferi günleri geride kaldı
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Harita müdürü mü mafya mı? Porsche’li Yakup Öner’den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!
Fırtına sonrası kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı! Mayıs ayında havalar ısınacak mı?
1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?
CHP’li İBB’deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde! 18 kişi tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
Elektrik kesintisinin ardından Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi URUK koruyor!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze’de ateşkes