1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi , Aras , PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.

AA

1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;