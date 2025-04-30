1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.
1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?
Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;
1 Mayıs Perşembe günü kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Resmî tatil kapsamında alınacak güncel kararlar doğrultusunda bazı şubeler kapalı olabilir ya da sınırlı hizmet verebilir. Bu nedenle vatandaşlar gönderi işlemlerinde aksaklık yaşamamak için ilgili kargo firmasıyla iletişime geçerek detaylı ve güncel bilgiye erişebilir.